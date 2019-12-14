УАЗ обозначил ожидаемые цены на «Русский Прадо»

Генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов рассказал о ходе работ над проектом нового внедорожника, который прозвали «Русским Прадо», и назвал ожидаемые цены на модель. В интервью изданию 73online.ru топ-менеджер завода заверил, что наценка «будет адекватной», и удорожание относительно «Патриота» не превысит 5-8%.

А.Ширинов подчеркнул, что на УАЗе понимают «конкурентную среду, в которой находятся» и отдают себе отчет о недопустимости завышения цены на новый внедорожник. Предполагается, что разница между «Патриотом» и «Русским Прадо» не превысит 8%, а значит в текущих ценах ульяновская новинка стоила бы от 900 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это совпадает с первоначальными планами УАЗа по выпуску нового внедорожника за 1,5 млн рублей, пишет портал Motor.ru.

Гендиректор УАЗа подтвердил, что новинка получит отечественный турбиродвигатель, 6-ступенчатую трансмиссию, независимую подвеску и новую раздаточную коробку, не потеряв во внедорожных качествах. Кроме того, А.Ширинов пообещал провести «работу над ошибками», решив проблему коррозионной стойкости ульяновских машин и качества лакокрасочного покрытия.

Основой «Русского Прадо» станет глубоко модернизированный УАЗ «Патриот». Новинка будет построена на другой платформе и обзаведется светодиодной оптикой. Уже запатентованы форма фар и задних фонарей, а также оформление некоторых деталей интерьера. По словам А.Ширинова, дебют «Русского Прадо» состоится в конце 2021 года.