О.Дерипаска: «Группа ГАЗ» пока не обсуждает покупку доли в Opel | АВТОСТАТ

О.Дерипаска: «Группа ГАЗ» пока не обсуждает покупку доли в Opel

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«Группа ГАЗ», которая выступает индустриальным партнером канадско-российского консорциума Magna-Сбербанк, претендующего на покупку Opel, не обсуждает возможности приобретения доли в немецкой компании. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил владелец и гендиректор «Базэла» Олег Дерипаска.
«Нашей стране вообще полезно научиться приобретать что-то дельное. А Opel – очень дельный актив, - сказал О.Дерипаска. – <…>. У Opel большие планы на Россию. Мы же можем помочь им в организации сборки их моделей на нашей площадке и предоставить свою дилерскую сеть для их сбыта. О покупке пакета пока речи не идет».

Источник: АВТОСТАТ
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