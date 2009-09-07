О.Дерипаска: «Группа ГАЗ» пока не обсуждает покупку доли в Opel

«Группа ГАЗ», которая выступает индустриальным партнером канадско-российского консорциума Magna-Сбербанк, претендующего на покупку Opel, не обсуждает возможности приобретения доли в немецкой компании. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил владелец и гендиректор «Базэла» Олег Дерипаска.

«Нашей стране вообще полезно научиться приобретать что-то дельное. А Opel – очень дельный актив, - сказал О.Дерипаска. – <…>. У Opel большие планы на Россию. Мы же можем помочь им в организации сборки их моделей на нашей площадке и предоставить свою дилерскую сеть для их сбыта. О покупке пакета пока речи не идет».