АВТОСТАТ | Правительство готово предоставить налоговые льготы производителям автокомпонентов

Правительство готово предоставить налоговые льготы производителям автокомпонентов

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Autocomponents

Правительство готово предоставить налоговые льготы для производителей автокомпонентов. Это следует из утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым плана реализации стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года, пишет газета «Ведомости».

Одна из инициатив касается «разработки предложений» по снижению ставки НДС для автокомпонентов (сейчас – 20%). Это необходимо для стимулирования спроса на автокомпоненты на внутреннем рынке, говорится в документе.

Также рекомендуется подготовить предложения по налоговым льготам для инвестиций в НИОКР при разработке технологий производства автокомпонентов. Это позволит создать дополнительные условия для разработки технологий производства в России конкурентоспособных автокомпонентов, сказано в плане.

Налоговые льготы – полезный инструмент поддержки существующих компонентных заводов, считают участники автокомпонентной отрасли. Но для новых предприятий требуются вложения не только в НИОКР, но и в строительство, организацию производства, покупку оборудования. Такие масштабные инвестиции не могут быть реализованы без госучастия в виде субсидирования части затрат и льготного кредитования. И это подтверждает опыт таких стран, как Китай и Корея, которые с нуля создали высокотехнологичные производства.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство автомобильные компоненты поставщики инвестиции российский автопром господдержка

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