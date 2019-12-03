Tesla намерена снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%

Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенные в Китае автомобили Tesla Model 3 на 20%. По данным агентства Bloomberg, Tesla рассчитывает уменьшить себестоимость производства на своем шанхайском заводе благодаря использованию большего количества оборудования и деталей, произведенных непосредственно в КНР. Это позволит Tesla сократить объем импорта электромобилей Tesla из США и тем самым избежать связанных с ним ввозных пошлин. Снижение цены на Model 3 может произойти во второй половине 2020 года, пишет агентство «ТАСС».

Изначальная стоимость электроседана, произведенного на шанхайском заводе Tesla, составит около 355,8 тыс. юаней (около 50,55 тыс. долларов). Выпуск первой партии запланирован на конец января 2020 года. На предприятии в Китае Tesla планирует производить 1 тыс. автомобилей в неделю.

Напомним, ранее Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле – июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. «Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов», – заявили в Tesla Motors. По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц.



