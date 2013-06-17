Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на треть

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам ноября 2019 года реализация новых китайских автомобилей в России составила 3 965 единиц. Это на 33,5% выше результата годичной давности.

Лидером здесь остается бренд Haval, продажи которого за прошлый месяц выросли в 3,2 раза до 1 476 автомобилей. На второй строчке – Geely, реализация которого увеличилась в 2,3 раза до 890 единиц. Третьим стал Chery, удвоивший продажи до 607 проданных экземпляров. На четвертом месте расположился Changan. В ноябре этот бренд продемонстрировал рекордный рост продаж – почти в 16 раз до 473 единиц. В пятерку самых продаваемых в РФ китайских марок также вошел FAW (175 шт.; + 50%).

Почти у всех остальных китайских марок в ноябре наблюдается спад продаж. Исключение составляет лишь Brilliance, но его объемы невелики – всего 37 автомобилей (+147%). Реализация автомобилей других марок из Поднебесной в ноябре выглядит так: Lifan (130 шт.; -88%), DFM (110 шт.; -15%), Zotye (51 шт.; -87%), Foton (10 шт.; -60%) и HTM (6 шт.; -60%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев нынешнего года продажи китайских машин в нашей стране тоже показывают рост. Так, за этот период объем их реализации составил 34 175 экземпляров – на 8,1% больше, чем в январе – ноябре 2018 года.

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