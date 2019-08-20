Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплектацию

Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой комплектации Elite Plus. Стоимость новинки составляет 1 млн 389 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как сообщает пресс-служба Chery, новая версия Elite Plus сохранила все оборудование, входящее в комплектацию Elite. Главной особенностью комплектации Elite Plus является обновленный дизайн центральной консоли, которая выполнена с использованием стильных хромированных накладок. На ней расположились кнопки Start/Stop (бесключевой доступ), электрического стояночного тормоза и функции Auto Hold, подогрева передних сидений, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске). Появилась гибкая раздвижная шторка над подстаканниками и секциями для расположения телефона и парковочных карт. Для удобства водителя добавлено еще одно широкое отделение для размещения телефона. Изменен дизайн обивки дверей.

Комплектация Elite Plus оснащается бензиновым двигателем 2 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport).

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина – 4432 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1670 мм. Колесная база автомобиля равна 2650 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 414 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 7 равен 190 мм, высота переднего свеса – 250 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная повышают управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с повышением ставок утилизационного сбора компания «Чери Автомобили Рус» в январе 2020 года повысит цены на модели Chery в среднем на 5%. Напомним, в ноябре российские дилеры Chery реализовали 607 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Chery в России увеличились на 11% и составили 5527 машин. Как отмечается, положительная динамика обусловлена расширением модельного ряда, а именно кроссоверами Tiggo 7 и Tiggo 4, а также дистрибьюторскими программами поддержки продаж.

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