Яндекс.Авто получит обновленный дизайн

Яндекс выпустит новую версию системы бортового компьютера Яндекс.Авто. Водители смогут планировать маршрут до поездки, следить за дорожными событиями, оплачивать заправку и получат новое музыкальное приложение.

В новой версии Яндекс.Авто на главном экране появятся сервисы, которыми водитель пользуется чаще всего. Раньше при запуске отображался только Навигатор, а сейчас на первом экране можно будет найти любимую музыку или избранные маршруты – они отображаются в виджетах, чтобы было удобно между ними переключаться, сообщает пресс-служба Яндекса.

Также в Авто появится единый интерфейс музыкального плеера. Неважно, слушает водитель радио, Яндекс.Музыку или треки с телефона по Bluetooth или проводу, плеер всегда выглядит одинаково – это удобно.

Яндекс.Навигатор в телефоне и на бортовом компьютере теперь связаны – единый аккаунт Яндекса позволяет водителю планировать маршрут ещё дома. В приложении можно посмотреть, где припаркована машина, построить от нее маршрут и одной кнопкой перенести его на экран бортового компьютера.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно будет обновить систему до версии 1.7 – она появится в ближайшее время. Водители, которые дополнительно устанавливали себе в машину Яндекс.Авто, смогут сделать это сами в настройках. Те, у кого Яндекс.Авто был встроен в автомобиль изначально, получат обновления постепенно у дилеров. В обновление также включены возможности из предыдущих версий системы.

В Авто теперь встроены Яндекс.Заправки – с их помощью можно оплатить топливо прямо из автомобиля. Как только водитель приедет на АЗС, бортовой компьютер поймет, где находится, и предложит оплатить заправку. На самой АЗС не придётся даже идти на кассу: выбрать колонку и объем топлива его можно в Яндекс.Авто.

Кроме того, Навигатор в Яндекс.Авто научился распознавать шесть типов камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом. Например, он скажет, что водитель подъезжает к камере контроля перекрёстка или камере на остановку, даже без построенного маршрута. Информация о камере на скорость выводится на все экраны системы – так водитель точно не пропустит уведомление, даже если переключает музыкальные треки или открыл Браузер. Навигатор предупредит не только о камерах, но и о приближении к школам, чтобы было время снизить скорость. Такие уведомления помогают водить без нарушений и штрафов.

Бортовой компьютер от Яндекса устанавливается вместо штатной мультимедийной системы автомобиля и совместим с популярными моделями Renault, LADA, Volkswagen, Toyota, KIA, Skoda, Mitsubishi, Hyundai, Nissan. В интерфейсе, которым удобно пользоваться за рулем, объединены сервисы Яндекса: Навигатор, Музыка, Браузер, Заправки. Сервисами можно управлять и с помощью голоса – для этого в Яндекс.Авто специально встроили Алису.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».