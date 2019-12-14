АВТОСТАТ | Доля корпоративных продаж легковых автомобилей превысила 15%

Доля корпоративных продаж легковых автомобилей превысила 15%

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Доля корпоративных продаж легковых автомобилей превысила 15%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2019 года в России на юридические лица было оформлено 215,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это составляет 15,2% от общего объема рынка. Такие данные содержатся в отчете «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России». 

Как отмечают эксперты агентства, в то время как весь авторынок падает (-2,8%), продажи машин корпоративным клиентам растут (за январь – ноябрь они увеличились на 9%). Соответственно выросла их доля в общем объеме – с прошлогодних 13,6% до нынешних 15,2%.

Что касается марочной структуры, то чаще всего юридические лица приобретают автомобили LADA – за 11 месяцев таких было куплено 29,6 тыс. единиц (+22%). На вторую строчку по популярности поднялась корейская марка KIA с результатом 22,2 тыс. машин (+8%). Далее с небольшим отставанием следует немецкий бренд Volkswagen (21,4 тыс. шт.; +24%). Кроме них, в пятерку лидеров входят японская Toyota (18,8 тыс. шт.; +4%) и чешская Skoda (16,6 тыс. шт.; +15%).

Среди моделей в структуре корпоративных продаж лидирует седан Volkswagen Polo, реализация которого с начала года выросла в 1,5 раза до 14,3 тыс. единиц. Второе место принадлежит универсалу LADA Largus, который разошелся тиражом в 11,9 тыс. экземпляров (+18%), третье – седану Toyota Camry (8,6 тыс. шт.; +18%). В ТОП-5 также вошли корейские KIA Rio (8,4 тыс. шт.; -3%) и Hyundai Solaris (7,3 тыс. шт.; -1%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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