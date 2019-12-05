С конвейера сошла 400-тысячная LADA Vesta

С конвейера автозавода LADA Ижевск сошел 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года. Юбиляром стал седан ярко-синего цвета «дайвинг» в комплектации Exclusive с автоматической бесступенчатой трансмиссией и двигателем 1,6 л (113 л.с.), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, производство модификации LADA Vesta с новым силовым агрегатом в сочетании с автоматической бесступенчатой трансмиссией началось в ноябре 2019 года. Стоимость новой LADA Vesta АТ седан – от 736,9 тыс. рублей, что делает ее одним из самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией в своем классе. Доплата за новый двигатель и автоматическую трансмиссию составляет 50 тыс. рублей.

Одновременно с бесступенчатой АТ автомобили LADA Vesta получили расширенный список оборудования. Впервые в практике LADA применены зеркала с электроприводом складывания – они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на двери водителя. Кроме того, в списке оборудования на LADA Vesta появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. Комплектацию Exclusive, в которой выполнен юбилейный седан, также отличают черная обивка потолка, спойлер на крышке багажника, черные глянцевые корпуса наружных зеркал, хромированный патрубок выхлопной трубы, оригинальный дизайн колесных дисков и обивки сидений, текстильные коврики салона и стальные накладки на педалях.

Ежедневно с конвейера сходит более 500 автомобилей семейства LADA Vesta. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 4% и составили 100501 автомобиль. В результате флагманская модель АВТОВАЗа занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta), а также является самым экспортируемым автомобилем LADA. Сегодня в семейство LADA Vesta входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport.

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