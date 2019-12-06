Changan объявил цены на новый кроссовер CS55

Компания Changan представила в России новый среднеразмерный кроссовер CS55, который появится у дилеров уже до конца декабря. Цены на новинку составляют от 1 млн 269 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Под капотом Changan CS55 установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель BlueCore 1.5T мощностью 143 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 6-диапазнным «автоматом» фирмы Aisin. Автомобиль можно будет приобрести только с передним приводом, сообщает портал Autonews.ru.

Changan CS55 обладает дорожным просветом в 190 мм. Длина кроссовера составляет 4500 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1690 мм. Размер колесной базы равен 2650 мм. Объем багажного отделения составляет 505 л, при сложенных задних сиденьях этот показатель увеличивается до 1415 л.

Changan CS55 получил светодиодные дневные ходовые огни, массивную решетку радиатора, спойлер, рейлинги на крыше, а также 17- или 18-дюймовые колесные диски на выбор. Автомобиль оснащается 8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, USB-портами для пассажиров спереди и сзади, а также аудиосистемой Hi-End. Водителю доступны круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электромеханический стояночный тормоз, камера заднего вида, а также система помощи при спуске и система помощи при начале движения на подъем.

Салон получил отделку тканью и искусственной кожей, а также 35 ниш для хранения разных вещей, три подголовника для пассажиров второго ряда, регулируемую спинку по углу наклона и подлокотник.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Changan реализовали 473 автомобиля, что в 15,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Changan стал новый кроссовер CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в августе этого года. За одиннадцать месяцев 2019 года продажи Changan выросли на 46% и составили 2186 машин.

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