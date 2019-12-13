Автомобили Lexus получили уникальную противоугонную маркировку

Автомобили Lexus получили инновационный комплекс мер для защиты от угона. Как отмечается, предлагаемые решения призваны снизить интерес угонщиков к автомобилям Lexus и обеспечить новые возможности для проверки чистоты истории автомобиля при покупке на вторичном рынке.

Как известно, основным способом идентификации автомобиля является VIN-номер, и именно его подделка – самый частый способ скрыть криминальную историю автомобиля. Чтобы сделать практически бессмысленной подделку угонщиками VIN-номера, на множество элементов автомобиля наносится Уникальный противоугонный идентификатор – L-Mark для автомобилей Lexus. Идентификатор содержит PIN-код, который привязан к VIN-номеру автомобиля.

Идентификатор с PIN-кодом выполняется в виде специальных незаметных невооруженному глазу микроточек диаметром 1 мм, информацию с которых можно считать только при их снятии с кузова и многократном увеличении. Микроточки наносятся на такие детали, как педали, дверные петли, направляющие сидений, патрубки и кожухи в моторном отсеке, а их общее количество на автомобиле достигает 10 тысяч. Таким образом, даже в случае подделки стандартных табличек с VIN-номером и замены отдельных деталей угнанный автомобиль все равно может быть корректно идентифицирован правоохранительными органами при постановке на учет или проверке. Количество маркированных деталей также значительно снижает вероятность угона автомобиля с целью продажи по частям.

Каждому покупателю нового автомобиля Lexus выдается сертификат Уникального противоугонного идентификатора, который содержит уникальный PIN-код автомобиля и позволяет проверить подлинность нанесенных на автомобиль идентификаторов.

Кроме того, в рамках внедрения комплекса мер для защиты от угона на различных деталях автомобилей Lexus размещены дополнительные таблички с VIN-номером. Данное решение обеспечивает более широкие возможности идентификации угнанного автомобиля, что повышает безопасность приобретения Lexus на вторичном рынке. Выполненные при помощи лазерной резки таблички надежно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» при попытке переклейки и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолетовом свете.

Для удобства работы с обоими видами маркировок, а также получения информации об автомобиле Lexus создан специальный информационный портал: https://www.lexus.ru/security/. Сервис предназначен как для клиентов, так и для правоохранительных органов. Данные о типе двигателя, цвете кузова и интерьера, месяце и годе производства автомобиля Lexus позволяют проверить соответствие фактических параметров «паспортным данным» и дополнительно верифицировать достоверность VIN-номера. Также информационным порталом можно воспользоваться для проверки соответствия PIN-кодов Уникального противоугонного идентификатора на автомобилях Toyota и Lexus их VIN-номерам.