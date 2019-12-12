Fiat Chrysler и PSA договорились о создании альянса

Компании Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot SA окончательно согласовали слияние и объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Как ожидается, сделка может быть завершена в течение 12 – 15 месяцев при условии ее согласования соответствующими регуляторами и одобрения акционерами обеих компаний, сообщает газета «Коммерсант». По условиям соглашения, каждый из производителей получит 50-процентную долю в новой компании, для которой пока нет названия.

Объединенная компания займет четвертое место среди мировых производителей (после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan) по количеству выпускаемых автомобилей (8,7 млн шт.) и третье по объему выручки (порядка 170 млрд евро).

Операционная годовая прибыль новой компании, как ожидается, превысит 11 млрд евро. Как обещают стороны, слияние не повлечет за собой закрытие каких-либо заводов, зато обеспечит сокращение издержек до 3,7 млрд евро в год.

В рамках слияния достигнута договоренность с одним из акционеров PSA Group – китайской государственной компанией Dongfeng Motor Group – о продаже части ее 12% доли в PSA обратно французской компании. У Dongfeng Motor Group после продажи останется 4,5-процентная доля в PSA Group. Такой шаг, по мнению PSA Group, должен содействовать получению разрешения на слияние со стороны американских регуляторов, которые будут изучать обстоятельства сделки в свете торгового конфликта между США и Китаем.

Акции объединенной компании будут торговаться на биржах Euronext, Borsa Italiana и NYSE. Штаб-квартира разместится в Нидерландах. Председателем совета директоров, как и говорили компании в октябре, станет глава правления Fiat Chrysler Джон Элкан, а генеральным директором – глава PSA Group Карлос Таварес.

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