Утвержден порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств, сообщает газета «Коммерсант». Стоимость услуги пока неизвестна, эксперты предполагают, что промаркировать один автомобиль обойдется в 5–10 тыс. рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

Кроме того, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили средний возраст легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года). Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у иномарок данный показатель ниже – 11,2 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».