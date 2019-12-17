КАМАЗ поставил очередную партию грузовиков в Туркменистан

КАМАЗ поставил в Туркменистан очередную партию грузовиков в рамках трехлетнего контракта, подписанного в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, в рамках исполнения контракта в Туркменистан отправлена очередная партия автомобильной техники «КАМАЗ» в количестве 110 штук, в том числе вахтовые автомобили, самосвалы, автобетоносмесители, автоцистерны и другая спецтехника. Основными потребителями камазовской продукции являются ведомства страны – Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство строительства и архитектуры, Министерство промышленности и коммуникации, Госкомитет водного хозяйства, Госкорпорация «Туркменгеология», Госконцерн «Туркменхимия», Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, Международный морской порт и т.д.

По условиям трехлетнего договора Туркменистан закупит в общей сложности около 2000 единиц автотехники «КАМАЗ» различной модификации. Автомобили поставляются поэтапно: в рамках исполнения контракта КАМАЗ уже отгрузил более 600 единиц автотехники.

Туркменистан – один из крупных и стабильных рынков сбыта камазовской продукции. За время сотрудничества поставлено более 9 тыс. автомобилей «КАМАЗ», которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства страны.

С 2008 года в Ашхабаде работает учебно-сервисный центр «КАМАЗ» площадью более 5 тыс. кв.м. Кроме того, сервисная сеть КАМАЗа представлена в городах Балканабад, Мары, Ташауз и Туркменабад.

Напомним, ранее КАМАЗ совместно с компанией UzAuto Trailer официально запустили в Узбекистане новую линию сборки шасси автомобилей «КАМАЗ». В 2020 году КАМАЗ планирует начать сборку грузовой техники во Вьетнаме, которая была приостановлена. При этом теперь производство организуется по полному циклу, со сваркой и окраской кабины.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года КАМАЗ планирует реализовать на внешних рынках 5 тыс. грузовых автомобилей. Основными экспортными рынками КАМАЗа в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам.

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