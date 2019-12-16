Казахстанский автопром в 2019 году преодолел докризисный уровень

По итогам 11 месяцев 2019 года на территории Казахстана было произведено 45208 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 54,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей в отчетный период увеличилось на 45,2%, составив 39589 единиц. Автобусов было выпущено 966 штук, что в 3 раза превышает результат годичной давности. Производство грузовых автомобилей также выросло в 3,8 раза до 3731 машины.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 38897 единиц техники (+45,8%), в результате рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 58,6% против 48,4% годом ранее.

«Высокий спрос на автомобили казахстанского производства в этом году еще раз подтвердил растущую конкурентоспособность и широкий потенциал развития отрасли. В 2019 году преодолен докризисный уровень: по итогам 12 месяцев, согласно нашим оценкам, производство автомобилей приблизится к отметке 50 тысяч. Стабильность на валютном рынке, рост покупательской активности и доступность кредитов определят развитие отрасли в будущем году. Наряду с этим, производителям необходимо наращивать мощности и расширять ассортимент выпускаемой техники», – заявил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян.

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