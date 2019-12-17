Nissan полностью обновит линейку кроссоверов в Европе

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов. К середине 2021 года японский производитель представит X-Trail и Qashqai следующего поколения, а также новый электрический внедорожник.

Как пишет портал Motor.ru, после выпуска «Джука» Nissan решил продолжить обновление европейской линейки. По данным Automotive News Europe, первым, в течение полугода, на рынок выйдет X-Trail следующего поколения. В сентябре 2020-го к нему присоединится новый Qashqai, который лишится дизельного двигателя, но получит две гибридные версии: e-Power c «удлинителем хода» и подзаряжаемую от сети, как у нового Mitsubishi Outlander PHEV.

Электрический кроссовер будет основан на концепте Ariya и появится в Европе к концу 2020-го либо началу 2021 года. Внедорожник построят на платформе Renault, причем модель войдет в премиальный сегмент. Цена ожидается соответствующая: 50–70 тысяч евро, что эквивалентно 3,5-4,9 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, прототип электрического кроссовера Ariya был показан в рамках Токийского автосалона в октябре этого года. На нем дебютировал новый язык дизайна – Timeless Japanese Futurism (Вечный японский футуризм). Он выражается в минималистичном оформлении, широких арках, узких LED-фарах, а также V-образном переднем «щите», сменившем решетку радиатора. Силовая установка Ariya состоит из двух электромоторов, их характеристики не раскрываются.

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