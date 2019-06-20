Hyundai анонсировала новый седан дешевле Solaris

Компания Hyundai опубликовала дизайн-скетчи нового субкомпактного седана Aura, предназначенного для индийского рынка. Самая маленькая четырехдверная модель корейской марки призвана заменить автомобиль Xcent.

Как пишет портал Autonews.ru, внешность Hyundai Aura выполнят в соответствии с новой дизайнерской философией под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление продемонстрировали на седане Sonata восьмого поколения.

Фотографии интерьера пока не опубликованы, однако предполагается, что Aura получит мультифункциональное рулевое колесо. Кроме того, седан будет доступен с мультимедиа с тачскрином, а также с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

В линейку моторов Hyundai Aura войдут дизельные и бензиновые моторы объемом 1,2 л, работающие в паре с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом». По предварительным данным, цены на автомобиль в Индии будут начинаться от 550 тыс. рупий (примерно 480 тыс. рублей).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».