АВТОСТАТ | Рынок автомобилей с пробегом в Армении вырос более чем вдвое

Рынок автомобилей с пробегом в Армении вырос более чем вдвое

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Рынок автомобилей с пробегом в Армении вырос более чем вдвое

Рынок транспортных средств в Армении
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка подержанных легковых автомобилей в Армении по итогам 10 месяцев 2019 года составил почти 115 тыс. единиц. Это в 2,4 раза выше результата годичной давности.

Более 65% вторичного рынка Армении приходится на пять брендов. Лидирует здесь Opel – за отчетный период жители республики приобрели 19,4 тыс. таких автомобилей с пробегом. Немного отстает Toyota (18,9 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz (15,7 тыс. шт.).

Также жители республики отдают предпочтение подержанным легковым машинам марок Nissan и BMW, показатели которых составили 12,1 тыс. и 9,3 тыс. единиц соответственно. Кроме них, стоит отметить автомобили с пробегом таких брендов как Hyundai, KIA и Honda, результаты перепродаж которых с января по октябрь превысили 5 тыс. экземпляров.

О том, какие еще автомобили покупают граждане закавказской республики можно узнать в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Армении», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом марки-лидеры bmw mercedes-benz nissan opel toyota

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