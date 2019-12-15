Hyundai рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания Hyundai в 2020 году существенно обновит модельный ряд в нашей стране. Так, в первом полугодии на российском рынке состоится официальный запуск нового седана Sonata, начнутся продажи фейслифтинговых бестселлеров - Solaris и Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson - N-Line.

Как сообщили "Российской газете" в представительстве корейского бренда, во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe. Кроме того, в эти же сроки до России должны добраться первый кроссовер суббренда Genesis - GV80 и новое поколение седана Genesis G80.

Таким образом, главной новинкой от Hyundai в будущем году станет большой кроссовер Palisade, которому предстоит заменить в линейке ушедший с российского рынка Grand Santa Fe. При габаритах 4981x1976x1750 мм (колесная база равна 2900 мм) машина получила салон на семь мест и багажное отделение на 510 литров. Оснащается Palisade 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 295 л.с. или 150-сильным дизелем объемом 2,2 л. Оба сочетаются с 8-диапазонным "автоматом", который управляется не привычным селектором, а кнопками. По умолчанию у машины передний привод, но опционально доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Среди режимов движения, которые сможет выбирать водитель, не только стандартные, но и два специальных - "песок" и "снег". Ожидается, что Hyundai Palisade войдет в сегмент полноразмерных кроссоверов, где поборется с Honda Pilot и Toyota Highlander.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году - смотрите в "Календаре новинок".