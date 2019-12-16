Какие SUV за 2 – 2,5 млн рублей покупают россияне: ТОП-10 моделей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» продолжают исследовать российский авторынок по ценовым сегментам. На этот раз мы приводим рейтинг самых популярных новых кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой* от 2 до 2,5 млн рублей.

Лидером продаж здесь является кроссовер Toyota RAV4 – за 10 месяцев 2019 года его реализация в нашей стране составила 22 991 автомобиль, при этом его средневзвешенная цена равна 2 млн 017 тыс. рублей. Следом за ним идет Skoda Kodiaq с результатом 19 881 проданный экземпляр и средней ценой 2 млн 236 тыс. рублей. В тройку лидеров попал и Mitsubishi Outlander (19 495 шт.; 2 млн 017 тыс. руб.), а на четвертой строчке рейтинга оказалась Mazda CX-5 (17 804 шт.; 2 млн 026 тыс. руб.).

Объемы реализации остальных SUV со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей выглядят заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц. Так, в ТОП-10 по итогам января – октября здесь попадают: KIA Sorento (4 290 шт.; 2 млн 004 тыс. руб.), Subaru Forester (4 231 шт.; 2 млн 367 тыс. руб.), Mercedes-Benz GLA (2 560 шт.; 2 млн 468 тыс. руб.), Mitsubishi Eclipse Cross (1 414 шт.; 2 млн 024 тыс. руб.), Honda CR-V (1 286 шт.; 2 470 тыс. руб.) и Subaru XV (831 шт.; 2 млн 139 тыс. руб.).

Какие SUV (и не только) можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)