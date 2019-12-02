АВТОВАЗ открыл первый дилерский центр в Кыргызстане

АВТОВАЗ официально выходит на рынок Кыргызской Республики: в Бишкеке открылся дилерский центр LADA.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в автосалоне Asiamotors представлен весь модельный ряд LADA. Новый дилерский центр создан в полном соответствии с международными стандартами LADA и Renault и имеет большую выставочную площадь. Шоу-рум LADA рассчитан на 7 автомобилей и занимает площадь 416 кв. м. В зоне обслуживания имеется 13 постов.

«Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA. Сегодня мы рады открыть первый в Центральной Азии двухбрендовый дилерский центр LADA и Renault, который построен с учетом современных стандартов качества обслуживания. Мы видим перспективы для LADA на рынке Кыргызстана, и планируем добиться здесь лидерских позиций», - заявил управляющий директор LADA Export Макс Миссана.

Напомним, в 2019 году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане (2 центра), Беларуси (1 центр), Узбекистане (8 центров), Кыргызстане (1 центр), Монголии (1 центр) и в Боливии (2 центра). Два автосалона LADA сейчас проходят ребрендинг в Казахстане.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».