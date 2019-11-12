Volvo Group и Isuzu Motors намерены сформировать стратегический альянс

Компании Volvo Group и Isuzu Motors подписали необязательный Меморандум о взаимопонимании с намерением сформировать стратегический альянс в сфере коммерческих транспортных средств, чтобы воспользоваться возможностями для непрерывной трансформации отрасли.

Как говорится в совместном сообщении автопроизводителей, в качестве первого шага стороны намерены установить глобальное технологическое партнерство и создать более сильный, комбинированный бизнес по производству тяжелых грузовиков для Isuzu Motors и UD Trucks в Японии и на международных рынках. Это повлечет за собой передачу прав собственности на весь бизнес UD Trucks по всему миру от Volvo Group на Isuzu Motors, чтобы ускорить рост за счет увеличения объемов и дополнительных возможностей. Между двумя группами существует большая взаимодополняемость как с точки зрения географического положения, так и с точки зрения ассортимента продукции, и со временем будут изучаться дополнительные возможности.

Все технологическое сотрудничество между Volvo Group и Isuzu Motors будет осуществляться на основе индивидуальных контрактов. Подписание обязательных соглашений ожидается к середине 2020 года, а завершение сделки ожидается к концу 2020 года. Все потенциальные сделки будут подлежать регулирующему и прочим разрешениям.

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