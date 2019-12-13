За 5 лет цены на новые автомобили выросли на 54%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последние 5 лет средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 54%. Так, если в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 001 600 рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1 539 100 рублей.

По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Она произошла в 2014 – 2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее.

Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы – рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей. По мнению Сергея Целикова, в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5 – 7%.

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