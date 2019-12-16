Правительство решило дифференцировать выплату автопроизводителям промсубсидий

Правительство все же приняло противоречивое решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий – де-факто компенсаций утильсбора – в зависимости от уровня локализации. Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию, пишет газета «Коммерсант».

С 2021 года 75% компенсаций будет выплачиваться по фактической локализации, с 2022 – 100%. Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы, прописанной в 719-м постановлении правительства, для максимальной компенсации нужно набрать 4 тыс. баллов.

На данный момент максимум баллов, которые имеет смысл набирать автопроизводителям (для доступа к программе госзакупок с 2025 года), оценивался в 5,5 – 5,8 тыс. баллов. Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов.

Источники в отрасли отмечают, что если дифференциация компенсаций утильсбора будет введена в таком виде, то от роста ставок утильсбора с 2020 года увеличатся цены не только на иномарки, но и на автомобили российского производства большинства иностранных концернов.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».