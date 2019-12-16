Российские продажи Nissan Qashqai в ноябре выросли на 7%

Российские дилеры Nissan в ноябре реализовали 5113 автомобилей – на 32% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 56619 автомобилей Nissan, что на 22% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в ноябре стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 7% и составили 2458 штук. За 11 месяцев 2019-го на этой модели остановили свой выбор 21749 покупателей – на 6% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Nissan Qashqai вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в ноябре Nissan передал 500 автомобилей Nissan Qashqai в парк каршеринга YouDrive в Москве. Обновленный Nissan Qashqai, который поступил в продажу в апреле этого года, получил новые зимние опции, более мощный генератор, улучшенную шумоизоляцию. Появились также новые современные системы комфорта и безопасности: система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), интеллектуальная система экстренной остановки перед препятствием (FEB) и адаптивные фары головного света (AFS).

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