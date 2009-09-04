Техрегламент одобрен президиумом правительства

Президиум правительства вчера одобрил вчера окончательный вариант техрегламента. В первоначальной версии документа, внесенной в правительство в начале мая, Минпромторг предлагал ограничить использование в стране праворульных иномарок. Принятие проекта в этой редакции делало невозможным постановку на учет вновь ввезенных машин с правым рулем.

Как сообщил газете «Ведомости» представитель Минпромторга, пункта о запрете ввоза праворульных автомобилей в одобренном президиумом проекте нет. Зато в регламенте остался запрет на установку на машины «жестких металлических конструкций» (так называемых «кенгурятников»). Разрешаются лишь металлические решетки, защищающие фары, вес которых не превышает 0,5 кг. Еще одно требование: русифицированный интерфейс электронной бортовой системы обязательным для всех автомобилей станет в 2013 году, а для еще не ввезенных в Россию – с 2011 года. Конструкция всех автобусов и спецтехники, ввозимых в Россию, должна предусматривать возможность установки системы навигации «Глонасс».

Как отмечают в Минпромторге, цель техрегламента – не ограничить автовладельцев, а обеспечить безопасность автотранспорта.