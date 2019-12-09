KIA официально открыла новый завод в Индии

Компания KIA открыла новый завод компании в индийском регионе Анантапур (штат Андхра Прадеш). В настоящее время предприятие KIA Motors India (KMI), технический пуск которого состоялся в августе 2019 года, начало работу на полную мощность. Инвестиции в создание нового завода составили 1,1 млрд долларов США, сообщает пресс-служба корейской марки.

Первой моделью KIA, выпускающейся на территории Индии, стал новый компактный кроссовер Seltos. Производство этой модели началось только в августе, но сразу же уровень продаж достиг рекордно высокого уровня. К концу ноября число проданных компактных кроссоверов достигло 40649 единиц. В обозримом будущем линейка выпускаемых на этом заводе моделей будет расширена.

Среди планов, которые KIA формирует для индийского рынка новых автомобилей, – выпуск дополнительных моделей на заводе KMI и расширение продуктового предложения. В начале 2020 года предприятие в Анантапуре начнет производство нового премиального минивэна. Также в следующем году компания планирует представить на индийском рынке новый субкомпактный кроссовер, что позволит усилить в Индии имидж KIA, как производителя практичных, универсальных автомобилей.

Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. Для KIA, выходящей на пятый по величине рынок новых автомобилей в мире, – это заметное расширение глобальных производственных мощностей. Территория завода занимает 2,16 кв. км, здесь разместились штамповочный, сварочный, окрасочный и сборочный цеха. В дополнение к бензиновым и дизельным версиям Seltos, при проектировании производственных линий завода KMI брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем.

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