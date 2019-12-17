В Крыму работает 21 автодилер

В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в Крыму числится 21 официальный дилер* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Две трети от этого количества приходится на Симферополь – в середине октября 2019 года здесь насчитывалось 14 дилеров. Еще 6 дилерских центров находится в «Городе русских моряков» – Севастополе. Один автосалон расположен в Феодосии.

Официальные дилеры, работающие на полуострове, представляют интересы 13 автопроизводителей. Наибольшее количество дилеров имеет китайская марка Zotye (4). У отечественной LADA здесь находится три дилерских центра, у KIA, Nissan и Renault – по два. Еще у 8 брендов (Changan, Chery, Foton, Genesis, Haval, Hyundai, Lifan, Skoda) в Крыму числится по одному дилеру.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* По данным официальных сайтов автопроизводителей (без учета сервисных партнеров). Реальное количество дилеров на данный момент может отличаться от того, которое было в период проведения мониторинга.