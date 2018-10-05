Автомобили Jeep стали доступны по подписке

Компания FCA Rus совместно с сервисом личных автомобилей по подписке Anytime Prime запустили услугу Jeep 4 Freedom. Клиенты сервиса смогут арендовать Jeep Compass, Grand Cherokee или Wrangler, которые будут предоставляться без сторонних брендированных наклеек и логотипов. Каждый из автомобилей Jeep доступен для аренды от 3 суток, сообщает пресс-служба FCA Rus. Кроме того, пользователь, выбравший аренду от 7 суток, получит бесплатную доставку машины в нужную ему локацию. Будущему владельцу Jeep будет доступна круглосуточная техническая поддержка.

Стоит также отметить, что специально для моделей Jeep географическая зона аренды составляет до 500 км от МКАД, в то время как для других автомобилей сервиса установлен лимит – не более 200 км от МКАД. Поэтому есть возможность отправиться в Санкт-Петербург, без ограничений по пробегу. При аренде Jeep в стоимость услуги уже включены две комплексные автомойки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году в России начнутся продажи обновленного Jeep Wrangler, а также спецверсии этого внедорожника. Также возможно появление кроссовера Compass с новым мотором и пикапа Gladiator. Впрочем, последний сможет добраться до нашей страны лишь в конце следующего года.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1653 внедорожника, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.

В каких городах есть дилерские центры Jeep, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».