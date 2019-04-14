Volvo пересмотрела рост цен на автомобили из-за индексации утильсбора

Изменение утилизационного сбора на импортируемые в России новые автомобили, объявленное с 1 января 2020 года, отразится на стоимости всех новых легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников Volvo на территории страны. В зависимости от модели и комплектации автомобиля увеличение розничных цен составит от 30 тысяч до 110 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Volvo Сar Russia.

Напомним, решение об увеличении утилизационного сбора было принято правительством РФ в конце ноября 2019 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным – в среднем на 110,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей с двигателями от 1,0 до 2,0 л достиг 112,4%. До утверждения новых ставок компания Volvo Сar Russia планировала увеличить рекомендованные розничные цены с января 2020 года в среднем на 1,1%.

По итогам 2019 года компания Volvo рассчитывает увеличить продажи легковых автомобилей в России порядка на 12%, завил ранее президент и генеральный директор Volvo Car Russia Мартин Перссон. По его словам, в 2020 году Volvo также планирует сохранить двузначный рост продаж легковых автомобилей в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года у российских дилеров Volvo появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который уже доступен к заказу с начала декабря этого года. Кроме того, в начале ноября начался прием заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum, эта версия появится у дилеров также с февраля 2020 года. Также Volvo Car Russia планирует запустить несколько специальных серий, которые будут доступны для продажи со второго квартала 2020 года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Volvo, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».