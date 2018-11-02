Украинский авторынок в ноябре вырос на 26%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 8,9 тыс. единиц. Это на 26% выше результата годичной давности.

Первенство среди брендов здесь сохраняет французский Renault, чья реализация в прошлом месяце достигла 1 840 автомобилей, что вдвое больше (+99%), чем в ноябре 2018-го. На втором месте снова находится японская Toyota, показатель которой увеличился на 79% до 1 260 единиц. Отметим, что на долю этих двух марок приходится 35% местного рынка. Третью строчку занимает корейская KIA с результатом 750 проданных машин, что на 22% больше, чем год назад. Кроме них, в пятерку самых популярных марок на Украине по итогам ноября вошли Volkswagen (600 шт.; +63%) и Skoda (510 шт.; -10%).

Самым популярным автомобилем украинского авторынка в последний осенний месяц стал кроссовер Renault Duster. Его объем реализации вырос в 2 раза и составил 680 единиц. Следом идет еще один представитель сегмента SUV – кроссовер KIA Sportage (590 шт.), продажи которого увеличились на 33%. А вот лидер октября, седан Renault Logan, опустился на третью строчку рейтинга с результатом 420 проданных экземпляров (+56%). Далее следует еще один представитель французской марки – хэтчбек Renault Sandero (400 шт.; +144%), а замыкает пятерку японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его темпы роста оказались максимальными в рейтинге (+297%), а продажи составили 380 экземпляров.

Отметим также, что по итогам 11 месяцев нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине достиг 81,6 тыс. экземпляров, что на 16% больше показателя января – ноября 2018 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».