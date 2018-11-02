Минимальная цена KIA Sportage за два года увеличилась на 120 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка, и на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера KIA Sportage за последние два года (начиная с декабря 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 120 тыс. рублей.

Сегодня кроссовер KIA Sportage предлагается в России в 22 вариантах исполнения и только с бензиновым двигателем. Его стоимость в стартовой комплектации Classic с двигателем 2 л (150 л.с.), МКП и передним приводом составляет 1 млн 389 тыс. 900 руб. Максимально укомплектованная версия Premium с двигателем 2,4 л (184 л.с.), АТ и полным приводом предлагается за 2 млн 279 тыс. 900 руб.

Сколько может стоить KIA Sportage (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.