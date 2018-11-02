АВТОСТАТ | Минимальная цена KIA Sportage за два года увеличилась на 120 тысяч рублей

Минимальная цена KIA Sportage за два года увеличилась на 120 тысяч рублей

169 0

Минимальная цена KIA Sportage за два года увеличилась на 120 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка, и на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера KIA Sportage за последние два года (начиная с декабря 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 120 тыс. рублей.

Сегодня кроссовер KIA Sportage предлагается в России в 22 вариантах исполнения и только с бензиновым двигателем. Его стоимость в стартовой комплектации Classic с двигателем 2 л (150 л.с.), МКП и передним приводом составляет 1 млн 389 тыс. 900 руб. Максимально укомплектованная версия Premium с двигателем 2,4 л (184 л.с.), АТ и полным приводом предлагается за 2 млн 279 тыс. 900 руб. 

Сколько может стоить KIA Sportage (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены suv кроссоверы kia kia sportage

Новости на тему

Украинский авторынок в ноябре вырос на 26%

сегодня, 08:48

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров SUV в РФ за 9 месяцев 2019 года

1 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно