Lada увеличила долю в Самарской области до 55%

За первые шесть месяцев нынешнего года в Самарской области было зарегистрировано 23,9 тысячи новых автомобилей, констатируют специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования модельной структуры регистрации новых и подержанных автомобилей в России за первое полугодие 2009 года. Аналитики при этом отмечают, что больше половины продаж в этой области составляют отечественные автомобили, в основном производства АВТОВАЗа, – на их долю приходится 54,9% (13163 штук). Оставшееся количество – 10770 единиц – это иномарки, которые заняли 45,1% рынка новых машин.

По данным, которые приводятся в новом отчете «Региональные рынки новых легковых автомобилей» , безусловным лидером авторынка Самарской области является российская марка Lada, которая в I полугодии 2009 года увеличила свою рыночную долю до 54,6% с показателем 13059 машин. Для сравнения, еще по итогам прошлого года вазовские автомобили занимали 46,3% местного авторынка. На втором месте с огромным отставанием идет Chevrolet с долей 5,5% (1312 машин), замыкает «троку» лидеров Toyota с показателем 1025 зарегистрированных автомобилей и долей в 4,3%. На четвертое место поднялся Ford (996 шт., 4,2%), а на пятую строчку – Nissan (821 шт., 3,4%). В ТОР-10 самых продаваемых в Самарской области марок также входят Hyundai (742 шт., 3,1%), Kia (732 шт., 3,1%), Renault (648 шт., 2,7%), Opel (535 шт., 2,2%) и Mitsubishi (523 шт., 2,2%).

Что касается моделей, то «бестселлером» в Самарской области остается Lada Priora – по итогам шести месяцев 2009 года было зарегистрировано 4939 автомобилей этого семейства. Второй по популярности идет Lada Kalina с показателем 3720 машин, на третьем месте – Lada Samara (2278 шт.), а на четвертом – «классическое» семейство Lada 2105/2107 (1412 шт.). Замыкает «пятерку» лидеров, как и на российском рыке в целом, самая продаваемая иномарка – Ford Focus (580 шт.). За ней следует внедорожник от GM-АВТОВАЗ – автомобилей Chevrolet Niva в отчетный период было зарегистрировано 502 единицы. Чуть меньший показатель – у вазовского внедорожника Lada 4x4 – 479 машин. Замыкают ТОР-10 авторынка Самарской области Kia Spectra (355 шт.), Opel Astra (350 шт.) и Mitsubishi Lancer (329 шт.).

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в «десятке» бестселлеров Самарской области сразу шесть моделей производятся на автозаводах в Тольятти – это весь модельный ряд Lada, а также внедорожник Chevrolet Niva.