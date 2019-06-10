Московский завод Renault уходит на зимние каникулы

Московский завод Renault приостановит производство на время очередного коллективного отпуска, который пройдет с 18 декабря по 31 декабря (включительно). Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault, добавив, что во время коллективного отпуска для повышения эффективности на заводе будут внедрены дополнительные технические улучшения, в частности, будет установлен новый беговой стенд.

«Приостановка конвейера на время отпуска учитывается при планировании производства, формировании склада готовой продукции и запчастей, а также их логистики. Таким образом, в период коллективного отпуска завода и новогодних праздников дилерская сеть будет обеспечена достаточным количеством автомобилей и запасных частей», – отметили в пресс-службе Renault.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также новый купе-кроссовер Renault Arkana. Стоит отметить, что предприятие Renault в Москве впервые стало «материнским заводом» для новой глобальной модели Arkana, в разработке которой принимали участие преимущественно российские специалисты.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».