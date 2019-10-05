АВТОСТАТ | Европейский авторынок растет третий месяц подряд

Европейский авторынок растет третий месяц подряд

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Европейский авторынок растет третий месяц подряд

Автомобильный рынок России - 2019
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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября увеличился на 4,5% и составили 1 млн 210 тыс. 860 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется третий месяц подряд, что отчасти обусловлено низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 14 млн 542 тыс. 126 единиц (-0,3%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 149192 машины (+9,3%). Второе место удерживает Renault с показателем 79822 автомобиля (+11,3%). На третьей строчке идет Mercedes-Benz, реализовавший 76003 машины (-1,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (74427 шт., -1,2%) и Ford (73969 шт., +3,4%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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