Toyota открыла новый дилерский центр в Южно-Сахалинске

Компания «Тойота Мотор» открыла новый дилерский центр Тойота Центр Южно-Сахалинск, ставший первым автосалоном Toyota на острове Сахалин, соответствующим всем стандартам бренда. Тойота Центр Южно-Сахалинск станет самым восточным дилерским центром Toyota в стране и 113 дилерским центром Toyota в России, сообщает пресс-служба японской марки. Дилерский центр Тойота Южно-Сахалинск открыт компанией «Концепт групп», являющейся уполномоченным партнером Toyota с 2016 года.

Новый дилерский центр удобно расположен между двух основных транспортных артерий города. Общая площадь территории дилерского центра составляет более 1,5 гектаров, с площадью всех зданий равной 3564,40 кв.м. Пространство шоу-рума площадью 810 кв.м позволяет разместить модельный ряд марки, а сервисная зона включает восемь слесарных постов, четыре поста кузовного ремонта и отдельную покрасочную камеру.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, Тойота Центр Южно-Сахалинск предложит клиентам полный ассортимент аксессуаров в Тойота Бутике, а также спектр дополнительных услуг. В него входят услуги по кредитованию в АО «Тойота Банк», лизингу от Тойота Лизинг, страхованию, удаленному урегулированию убытков, возможность проведения тест-драйва, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей Toyota, удобный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и другие услуги.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Toyota реализовали 91087 автомобилей, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8%, согласно данным АЕБ.

Напомним, в ноябре российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR. Стоимость новинки в комплектации Hot начинается от 1 млн 828 тыс. рублей. Комплектация Cool доступна по цене от 2 млн 168 тыс. рублей, что аналогично ее стоимости до обновления.

В каких еще городах есть дилерские центры Toyota, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».