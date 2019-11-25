KIA объявила цены на фастбек Stinger 2020 модельного года

Компания KIA объявила цены и изменения в комплектациях фастбека Stinger 2020 модельного года.

Как сообщает пресс-служба KIA, на российском рынке Stinger будет представлен по-прежнему в шести версиях: Comfort, Luxe, Prestige, Style, GT Line, GT. Комплектация Comfort предлагается для автомобилей с приводом только на задние колеса, остальные – с системой полного привода. Максимальная комплектация GT оснащается бензиновым двигателем 3,3 л с двойным турбонаддувом, мощностью 370 л.с., для остальных предусмотрен бензиновый двигатель 2,0 л с турбонаддувом в двух вариантах мощности: 197 л.с. и 247 л.с. Вне зависимости от комплектации, на KIA Stinger устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Диапазон цен на KIA Stinger 2020 модельного года составит от 2 млн 114 тыс. 900 рублей до 3 млн 404 тыс. 900 рублей. При этом, учитывая пожелания и запросы российских покупателей, KIA Motors нашла возможность предложить одну из наиболее популярных версий Prestige по более доступной, чем ранее, цене 2 млн 424 тыс. 900 рублей (ранее – 2 млн 604 тыс. 900 рублей), без необходимости для клиентов идти на компромисс в оснащении автомобиля.

Самая доступная комплектация Comfort с 2020 года будет иметь полностью светодиодные фары (Full-LED). Никаких иных изменений для данной версии не предусмотрено. Цена составит 2 млн 114 тыс. 900 рублей.

Комплектация Luxe получила отделку сидений экокожей. Также автомобиль в этой версии теперь будет комплектоваться передними и задними датчиками парковки. Панель беспроводной зарядки мобильных телефонов, опираясь на изучение мнения клиентов, для этой комплектации была упразднена. KIA Stinger Luxe будут доступны по цене 2 млн 264 тыс. 900 рублей.

Stinger Prestige будет оснащаться аудиосистемой с 9 динамиками и навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, с предустановленными (отдельная SD-карта) трехмерными картами. В этой версии автомобиль будет также оснащаться передними и задними датчиками парковки.

Комплектации Style (2 млн 639 тыс. 900 руб.), GT Line (2 млн 844 тыс. 900 руб.) и GT (3 млн 404 тыс. 900 руб.) в 2020 модельном году остаются без изменений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи фастбеков KIA Stinger на российском рынке составили 1344 автомобиля (-20,5%).

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