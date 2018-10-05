Jeep готовит свой самый компактный кроссовер

Компания Jeep занимается разработкой компактного внедорожника, который сможет составить конкуренцию Suzuki Jimny. Ожидается, что модель появится на рынке в 2022 году, пишет портал Motor.ru.

Как рассказал изданию Autocar глава отдела маркетинга европейского подразделения Jeep Марко Пигоцци, новинка получится немного больше главного конкурента – в длину новичок будет около четырех метров, а аналогичный параметр у Jimny составляет 3650 мм. При этом компактный кроссовер займет место на ступеньку ниже текущего базового кроссовера Renegade (его длина достигает 4236 мм).

По словам Пигоцци, внедорожник будет довольно универсальным: он сможет и проявить себя на бездорожье как любой полноразмерный Jeep, и быть отличным автомобилем для повседневного использования.

В моторной гамме, как ожидается, будет представлен и электрический двигатель. А поскольку в планах концерна FCA слияние с PSA, есть вероятность, что платформой для нового «Джипа» поделится Peugeot-Citroen. В портфолио марок есть модульная архитектура, которая используется для электрических автомобилей. Предположительно в первую очередь в продажу поступит подряжаемый гибрид, а уже вслед за ним марка выведет на рынок и полностью электрифицированную версию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году в России начнутся продажи обновленного Jeep Wrangler, а также спецверсии этого внедорожника. Также возможно появление кроссовера Compass с новым мотором и пикапа Gladiator. Впрочем, последний сможет добраться до нашей страны лишь в конце следующего года.

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