КАМАЗ показал прототип перспективного грузовика

КАМАЗ представил прототип перспективного магистрального тягача под названием «Континент». Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, КАМАЗ-54907 – это прототип семейства К6, следующего этапа в развитии автогиганта.

Реализация проекта «Кабина 2020» получила воплощение в энергоэффективном гибридном магистральном тягаче. Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на 100 км.

КАМАЗ «Континент» – это машина для одного водителя. В салоне только одно кресло, и это освобождает пространство для комфортабельной жизни водителя внутри машины. В салоне имеются холодильник, микроволновка и мультиварка (интегрированные в общий интерьер), умывальник, зеркало, сейф с кодовым замком, спальное место повышенной комфортности.

Что касается электронной начинки кабины, приборная доска представляет собой жидкокристаллический экран, на который выведены все необходимые показатели. Дополняет ее сенсорный экран с диагональю 15,5 дюймов – это бортовая система автомобиля, в которой реализованы различные возможности: навигация, интернет-серфинг, просмотр видео, прослушивание аудио, часы, прогноз погода, запас хода, остаток топлива, сроки следующего ТО и прочее. Зеркал у нового автомобиля нет, их заменяют камеры, экраны которых расположены внутри салона. Также имеются две камеры, направленные на водителя для оценки его состояния. Бортовая интеллектуальная система будет оценивать положение его головы, частоту моргания, фокусировку взгляда и ряд других показателей, совокупность которых говорит о том, насколько бодро чувствует себя водитель. При тревожных симптомах система подаст сигнал о том, что человеку за рулем пора отдохнуть. КАМАЗ-54907 имеет третью степень автономности, то есть машина может сама ехать прямо, самостоятельно перестраиваясь с полосы на полосу, парковаться, следовать в колонне.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», реализация инвестиционного проекта по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизации производственных мощностей идет согласно плану. Основные усилия КАМАЗа направлены на вывод на рынок нового поколения автомобилей К5, флагманом которого стал магистральный тягач КАМАЗ-54901. На сегодня уже успешно реализована сборка первой опытно-промышленной партии грузовиков премиального сегмента на конвейере автомобильного завода КАМАЗа. Серийное производство этих автомобилей будет запущено в 2020 году.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач марки ZF. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

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