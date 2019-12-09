ТОП-10 самых популярных внедорожников и кроссоверов с пробегом в ноябре

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем российского рынка SUV с пробегом составил 108,2 тыс. единиц, что на 2% больше, чем год назад.

Самой популярной моделью в этом сегменте остается трехдверная LADA 4x4. Так, в ноябре 2019 года жители нашей страны стали обладателями 8,5 тыс. подержанных таких внедорожников, что соответствует результату годичной давности.

Второе место в данном рейтинге занимает внедорожник Chevrolet Niva, который в последний месяц осени был перепродан в количестве 6,8 тыс. единиц (+2%). Далее следуют два японских кроссовера – Toyota RAV4 (4,1 тыс. шт.; +7%) и Nissan X-Trail (3,3 тыс. шт.; 0%). Замыкает пятерку лидеров Renault Duster, объем вторичного рынка которого в прошлом месяце увеличился на 17% до 3,3 тыс. экземпляров.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 автомобилей с пробегом сегмента SUV по итогам ноября нынешнего года попали: Nissan Qashqai (3,2 тыс. шт.; +3%), Mitsubishi Outlander (2,7 тыс. шт.; -2%), Volkswagen Tiguan (2,3 тыс. шт.; +12%), Honda CR-V (2,3 тыс. шт.; -6) и УАЗ «Патриот» (1,9 тыс. шт.; +13%).

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