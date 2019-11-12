Opel возобновил продажи в России

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в « Календаре новинок ».

Новый кроссовер Opel Grandland X доступен в трех комплектациях – Enjoy, Innovation и Cosmo – по цене о 1 млн 799 тыс. рублей до 2 млн 199 тыс. рублей. Вне зависимости от комплектации автомобиль предлагается с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой АКП.

Марка Opel возвращается в Россию: c сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России. Для заказа доступны кроссовер Grandland X, который поставляется с завода в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Грузовые фургоны Opel Vivaro, чей выпуск начнется в России в ближайшее время, поступят в продажу в первой половине 2020 года, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Пассажирский микроавтобус Zafira Life для российского рынка доступен в комплектации Innovation с двумя вариантами длины кузова (M и L) стоимостью 2 млн 549 тыс. 900 рублей и 2 млн 599 тыс 900 рублей соответственно, а также в комплектации Cosmo с длинным кузовом (L) за 2 млн 999 тыс. 900 рублей. Opel Zafira Life в любом оснащении оборудован дизельным 2,0-литровым двигателем (2.0HDi) на 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Изначально партнерами Opel будут 11 дилеров в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь. Это число удвоится уже в следующем году и будет расти дальше. По количеству дилеров Opel лидирует Москва, следом Санкт-Петербург с двумя центрами и по одному дилеру в остальных городах России.

Как заявил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер, компания будет постепенно увеличивать свое присутствие в России в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции.

По мнению генерального директора холдинга «КорсГрупп» Олега Мастрюкова, стартовать с продаж кроссоверов – верное решение и верная стратегия, поскольку сегмент SUV показывает отличный динамичный рост и удерживает лидирующие позиции последние годы. В числе конкурентов кроссоверов Opel он называет Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur и KIA Sportage.

В свою очередь, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян считает, что сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей. В совокупности с будущими моделями Opel позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года Группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen. «Что касается конкурентов, то, учитывая соплатформенность с моделями Peugeot и Citroen, возможна частичная каннибализация доли продаж этих марок в пользу Opel, но предполагаю все же, что основной расчет делается на рост рынка LCV и привлечение новых покупателей из числа компаний, ведущих малый и средний бизнес в России», – говорит Константин Авакян.

Подробнее о перспективах марки Opel на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».