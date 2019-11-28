АВТОВАЗ представил обновленную LADA 4х4

АВТОВАЗ начал производство внедорожника LADA 4х4 с обновленным интерьером. Когда такие автомобили поступят в продажу, в каких комплектациях и по какой цене, будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство ее использования. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций.