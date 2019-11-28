АВТОВАЗ представил обновленную LADA 4х4

АВТОВАЗ начал производство внедорожника LADA 4х4 с обновленным интерьером. Когда такие автомобили поступят в продажу, в каких комплектациях и по какой цене, будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство ее использования. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций.
Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось два подголовника.
При модернизации LADA 4х4 применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.
Модернизированный интерьер появился на всех автомобилях семейства LADA 4х4. А модификация LADA 4х4 Urban также получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.
Под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 29244 автомобиля, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».