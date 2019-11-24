Bentley Bentayga получил две новых версии в России

Компания Bentley представила в России сразу две новые версии роскошного внедорожника – Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series.

Самый быстрый в мире внедорожник от Bentley – новый Bentayga Speed – оснащается модернизированным 6,0-литровым двигателем W12, мощность которого увеличена с 608 до рекордных 635 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, а максимальная скорость составляет 306 км/ч, сообщает пресс-служба британской марки. Bentayga Speed получил систему управления динамикой Drive Dynamics, которая включает в себя до восьми режимов вождения: от комфортного до бескомпромиссно спортивного. Автомобиль получил более жесткие настройки подвески, опционально для модели также доступны мощные карбон-керамические тормоза.

Внешне новый Bentayga Speed отличают окрашенные в цвет кузова аэродинамические элементы и внушительный спойлер на двери багажного отделения. Спортивные штрихи в облик роскошного автомобиля привносят уникальная тонировка решетки радиатора и нижней части бампера, эксклюзивные доступные в трех вариантах исполнения 22 дюймовые колесные диски и фирменные эмблемы Speed. Нижние кромки обеих передних дверей украшают эмблемы Speed. Еще одной отличительной особенностью версии стали затемненные передние фары и задние фонари.

Интерьер Bentayga Speed отличают контрастная прострочка ромбовидной формы, элегантные эмблемы Speed, накладки на пороги с подсвеченной надписью «Speed» и материал Alcantara, который применен в Bentayga впервые. В качестве опции доступна вышитая на верхней части спинок сидений эмблема Bentley, а для версии Speed – вышитая подобранными в тон либо контрастными нитками надпись «Speed». На передней панели со стороны пассажира размещена эмблема Speed.

Лимитированная серия Bentayga V8 Design Series создана в ателье индивидуализации Mulliner. Всего три автомобиля этой серии доступны в России и эксклюзивно представлены в официальных дилерских центрах марки в Москве. Под капотом Bentayga V8 Design Series установлен двигатель V8 мощностью 550 л. с. и 770 Нм крутящего момента, который разгоняет внедорожник до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, при этом максимальная скорость автомобиля достигает 290 км/ч.

В стандартную комплектацию новинки входит набор черных элементов отделки Blackline, в числе которых окрашенная в цвет кузова нижняя накладка переднего бампера и сдвоенные патрубки выхлопных труб с глянцевым черным покрытием. Нижние части передних дверей версии Design Series украшены надписям с названием эксклюзивной серии. Новые семиспицевые колесные диски Mulliner Paragon темно-серого цвета Palladium Grey с эффектом металлик украшены полированными элементами. В числе особенностей Design Series – оригнальные самовыравнивающиеся вставки в колесных дисках от специалистов ателье Mulliner – эмблемы с литерой «B» сохраняют вертикальное положение при вращении колес благодаря современному механизму балансировки.

В салоне Bentayga V8 Design Series использована эксклюзивная двухцветная отделка. В дополнение к основному цвету кожаной обивки Beluga на выбор предлагается один из четырех контрастных цветов: красный Pillar Box Red, оранжевый Orange, белый Mulliner White и синий Klein Blue. Такое цветовое решение впервые предлагается для модели Bentayga. В числе других оригинальных элементов Design Series – перфорированная контрастная обивка центральной части передних и задних сидений. Панель приборов, как и обивка дверей, дополнена глянцевыми ромбовидными вставками из углепластика, специально разработанными для версии Design Series. Отделка консоли и передней панели Piano Black гармонично сочетается с темной цветовой гаммой салона.

Минималистичная двухцветная вышивка на спинке сидений перекликается с наружными эмблемами Design Series. В центре приборной панели расположены часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Экслюзивное оформление салона дополняют коврики с высоким ворсом и контрастной окантовкой, а также накладки на дверных порогах с подсвечиваемой надписью «Bentley». В стандартное оснащение новой версии также входят передние сиденья версии Comfort и перфорированные накладки на педали и площадку для ноги.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля Bentley (и не только) на российском рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».