Американский авторынок в ноябре вышел «в плюс»

Американский авторынок в ноябре увеличился на 1% и составил 1,4 млн легковых автомобилей и внедорожников. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 15,5 млн единиц (-1,1%).

Согласно данным портала focus2move, лидерство в ноябре сохраняет General Motors, реализовавший 235 000 автомобилей. Второе место сохраняет Toyota с показателем 207857 проданных машин. Третью строчку занимает Ford, чьи продажи составили 190 000 авто. Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 176975 машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 133952 автомобиля.

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