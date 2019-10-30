Автомобили BMW получат поддержку Android Auto

Компания BMW с июля 2020 года вводит поддержку Android Auto в автомобилях BMW. Функция беспроводного подключения с использованием Android Auto будет доступна на автомобилях BMW с операционной системой 7.0 во всем мире, включая Россию, сообщает пресс-служба баварской марки.

Интерфейс Android Auto дополнит возможности мультимедийной системы BMW. Информация со смартфона под управлением ОС Android будет не только выводиться на центральный дисплей, но также в адаптированном виде отображаться на приборной панели и проекционном дисплее (при наличии в автомобиле). Это облегчит водителю доступ к мессенджерам, музыке или другим приложениям, которыми он привык пользоваться на своем смартфоне.

Напомним, ранее компания BMW Group Россия объявила о повышении цен с 1 января 2020 года почти на все новые автомобили BMW. Стоимость моделей будет увеличена в среднем на 2%. Как отмечается, корректировка цен, помимо прочего, вызвана тем, что в следующем году утилизационный сбор в среднем вырастет на 110,7%, а максимальное повышение сбора ожидает автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра – 145%.

При этом BMW Group Россия удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость некоторых новейших моделей, например BMW 2 серии Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition, не изменилась.

Так, стоимость BMW 318d с 1 января 2020-го вырастет на 50 тыс. рублей и составит 2 млн 460 тыс. рублей. BMW 520i прибавит в цене 60 тыс. рублей и будет доступен за 3 млн 180 тыс. рублей. Новый ценник на BMW 730i составит 5 млн 940 тыс. рублей – это на 120 тыс. рублей больше, чем модель стоит сегодня.

Изменятся цены и на вседорожные модели BMW. Так, BMW X1 sDrive18i с 1 января подорожает на 40 тыс. рублей – до 2 млн 150 тыс. рублей. Цена BMW X5 xDrive30d «потяжелеет» на 100 тысяч, достигнув отметки в 4 млн 900 тыс. рублей. У BMW X7 xDrive30d прибавка в стоимости составит 120 тыс. рублей – до 6 млн 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 37786 автомобилей, что на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

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