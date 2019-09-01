АВТОСТАТ | КАМАЗ и правительство Казахстана подписали инвестиционное соглашение

КАМАЗ и правительство Казахстана подписали инвестиционное соглашение

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КАМАЗ и правительство Казахстана подписали инвестиционное соглашение

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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КАМАЗ и правительство Республики Казахстан 13 декабря в Набережных Челнах подписали инвестиционное соглашение о развитии проектов по производству главной передачи ведущих мостов и производства чугунного литья (блоков цилиндров, головок блоков двигателей, балок мостов) для грузовых автомобилей. Соглашение предусматривает принятие Республикой Казахстан обязательств по финансированию производства компонентов, представлению налоговых преференций и освобождению от уплаты таможенных пошлин, а также представление инвесторам возмещения части расходов, сообщает пресс-служба Минпромтора РФ.

Напомним, в 2005 году на территории Казахстана создан совместное предприятие «КАМАЗ-Инжиниринг». Проектная мощность завода составляет 1500 грузовиков в год. В спектре продукции казахстанского предприятия – 50 видов автомобилей «КАМАЗ», в числе которых самосвалы, тягачи, бортовые и полноприводные автомобили, а также более 35 видов спецтехники. Как отмечается, рынок большегрузной автомобильной техники Казахстана является одним из самых емких и перспективных для компании «КАМАЗ». Основные потребители продукции КАМАЗа – предприятия аграрного сектора, нефтегазовой отрасли, коммунального хозяйства.

Кроме грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим и рынок легковых. Самая актуальная информация об их ценах и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили автомобильные компоненты казахстан экспорт внешняя сборка камаз

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