Ferrari отложила выпуск электрокара до 2025 года

Компания Ferrari выпустит свою первую полностью электрическую модель не ранее чем через пять лет. Об этом агентству Reuters заявил исполнительный директор итальянской марки Луи Камиллери.

Ранее в Ferrari говорили, что «зеленый» автомобиль будет выпущен после 2022 года, а затем отодвинули сроки еще на один год. Теперь же стало известно, что электрокар Ferrari появится не ранее 2025 года, пишет портал Autonews.ru.

«Технологии батарей для электромобилей пока еще не находятся на должной стадии развития. Есть существенные проблемы, касающиеся запаса хода и времени зарядки аккумуляторов. Разумеется, мы выпустим такой автомобиль, однако речь идет не о краткосрочной перспективе», – пояснил Камиллери.

Глава Ferrari отметил, что в компании пока сконцентрируются на разработке автомобилей с бензоэлектрическими силовыми установками, на которые в 2022 году придется около 60% продаж марки.

Напомним, в мае 2019 года Ferrari представила новую флагманскую модель SF90 Stradale, ставшую первым массовым суперкаром бренда, получившим гибридный агрегат. Установка создана на базе 4,0-литрового твин-турбомотора V8, развивающего 780 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель внутреннего сгорания работает вместе с тремя электрическими моторами, один из которых расположен между бензиновым V8 и 8-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Два остальных электромотора находятся на фронтальной оси и приводят в движение передние колеса. В сумме двигатели, питающиеся от комплекта литий-ионных батарей на 7,9 кВт/ч, развивают 220 л.с. Таким образом, суммарная отдача гибридной установки составила 1000 л.с. и 800 Нм.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».