АВТОСТАТ | Volvo в 2020 году рассчитывает сохранить двузначный рост продаж автомобилей в России

Volvo в 2020 году рассчитывает сохранить двузначный рост продаж автомобилей в России

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Volvo в 2020 году рассчитывает сохранить двузначный рост продаж автомобилей в России

Автомобильный рынок России - 2019
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Компания Volvo по итогам 2019 года рассчитывает увеличить продажи легковых автомобилей в России порядка на 12%, завил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Мартин Перссон. Напомним, в прошлом году компания реализовала на российском рынке 7772 машины. Таким образом, в текущем году продажи легковых автомобилей Volvo в нашей стране могут составить около 8,7 тыс. единиц, пишет агентство "Финмаркет".

"Я ориентируюсь на тренд (в оценке динамики продаж), и в этом году мы прирастаем на 12%. В декабре рост может быть более интенсивным. (...) Сегодня, благодаря существенному обновлению модельного ряда, продажи автомобилей Volvo растут во всем мире. Россия вносит существенный вклад в этот рост", - отметил Мартин Перссон, подчеркнув, что в 2020 году Volvo также планирует сохранить двузначный рост продаж легковых автомобилей в России.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в феврале 2020 года у российских дилеров Volvo появится подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который уже доступен к заказу с начала декабря этого года. Кроме того, в начале ноября начался прием заказов на седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum, эта версия появится у дилеров также с февраля 2020 года. Также Volvo Car Russia планирует запустить несколько специальных серий, которые будут доступны для продажи со второго квартала 2020 года.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 7699 автомобилей – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На текущий момент дилерская сеть Volvo в России включает 38 дилерских центров в 21 городе.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в "Календаре новинок".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: прогнозы продажи премиум-марки volvo

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