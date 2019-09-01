КАМАЗ завершил поставку электробусов в Москву

КАМАЗ завершил выполнение второго контракта на поставку в адрес «Мосгортранса» очередной партии электробусов. Всего в рамках договора, заключенного с «Мосгортрансом» в конце января 2019 года, передано 100 электробусов и 38 ультрабыстрых зарядных станций, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как заявил и.о. руководителя Службы продвижения пассажирского электротранспорта КАМАЗа Андрей Долганов, компания рассчитывает принять участие в новых тендерах на поставку электробусов «КАМАЗ» для нужд «Мосгортранса».

Напомним, в прошлом году КАМАЗ впервые вышел на рынок Москвы с пассажирским транспортом на электрической тяге: компания выиграла тендер на поставку в столицу первых 100 электробусов и 31 зарядной станции. Кроме того, производитель полностью взял на себя обслуживание всех электробусов «КАМАЗ» и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки. Электробусы начали курсировать по маршрутам столицы в сентябре 2018 года и после запуска перевезли в общей сложности более 20 млн пассажиров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на «НЕФАЗе», где налажено производство электробусов, продолжается модернизация. Имеющаяся поточно-постовая линия полностью переоборудована под выпуск электробусов, а под выпуск автобусов выстроили новую линию. Сейчас достигнуты мощности «5+1» (пять автобусов и один электробус) в сутки. В планах на начало 2020 года – перейти на схему «6+2». Кроме того, открывается инвестпроект по увеличению мощностей до «8+2», который планируется реализовать в течение следующего года. В настоящее время автобусные мощности «НЕФАЗа» загружены полностью, предприятие наращивает производственные мощности в целях увеличения объемов производства пассажирского транспорта.

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