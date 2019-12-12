ТОП-10 новых SUV со средневзвешенной ценой от 1,5 до 2 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о самых популярных новых автомобилях сегмента SUV со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей. Теперь мы составили аналогичный рейтинг, но в следующей ценовой категории – от 1,5 до 2 млн рублей.

Самой популярной моделью здесь является кроссовер Volkswagen Tiguan – за 10 месяцев 2019 года в России было реализовано 29 145 новых таких автомобилей. Отметим, что в указанной категории эта модель обладает наибольшей средневзвешенной ценой – 1 млн 992 тыс. рублей.

На втором месте данного рейтинга находится KIA Sportage с результатом 28 169 проданных экземпляров и средней ценой 1 млн 758 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai (19 291 шт.; 1 млн 630 тыс. руб.). Немного отстает от него Hyundai Tucson (18 617 шт.; 1 млн 706 тыс. руб.), за которым располагается Nissan X-Trail (16 420 шт.; 1 млн 965 тыс. руб.).

Объемы реализации остальных SUV со средневзвешенной ценой от 1,5 до 2 млн рублей выглядят скромнее, а в ТОП-10 по итогам января – октября попадают: Ford Kuga (5 720 шт.; 1 млн 654 тыс. руб.), Toyota C-HR (2 109 шт.; 1 млн 797 тыс. руб.), Haval F7 (1 836 шт.; 1 млн 628 тыс. руб.), Jeep Renegade (140 шт.; 1 млн 988 тыс. руб.) и Foton Sauvana (105 шт.; 1 млн 883 тыс. руб.).

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